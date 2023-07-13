Rusya: NATO soğuk savaş planlarına geri döndü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

“NATO, bu kez dünyayı ‘demokrasiler ve otokrasilere’ bölme ideolojisine dayalı ‘kendi bir milyarını’ insanlığın diğer kısmından korumak için bir kez daha Soğuk Savaş planlarına geri döndü.”

“NATO, hızlı tepki kuvvetlerini 300 bin birliğe çıkardı ve entegre bir hava ve balistik füze savunma sistemi oluşturacak. Brüksel, bu sistemin Rusya'yı hedef almayacağına dair geçmişte verdiği güvencelerden artık bahsetmiyor.”

“Ukrayna, NATO'nun Rusya'ya karşı başlattığı hibrit savaşta ana harcanabilir unsur olacaktır. Çatışmayı tırmandırmaya kararlı olan blok, Kiev'e bu yıpratma çatışmasının mümkün olduğu kadar uzun sürmesi için daha modern ve daha uzun menzilli silahlar tedarik edeceğine söz verdi.”

“Blok, Gürcistan, Bosna Hersek ve Moldova'yı da ağlarına alma çabalarından vazgeçmedi. NATO'nun yayılmacı emelleri Avrupa-Atlantik bölgesi ile sınırlı değil. Herhangi bir kamuoyu tartışması veya referandum olmaksızın Finlandiya’yı yutan ve İsveç’i neredeyse yutan NATO, Kuzey Kutbu’na askeri çatışma getirmeyi deniyor. Aynı zamanda aktif olarak Sovyet sonrası alana sızıyor. Ortadoğu ve Afrika, stratejik çıkarların alanı ilan edildi.

Vilnius zirvesinin sonuçlarını dikkatlice inceleyeceğiz. Rusya'nın güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehdit ve meydan okumaları dikkate alarak, bunlara hızlı ve uygun bir yanıt vermek için mevcut tüm araç ve yöntemleri kullanacağız. Alınan kararların yanı sıra askeri yapımızı ve ülkenin savunma sistemini güçlendirmeye devam edeceğiz.”



