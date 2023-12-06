Rusya NATO'yu uyardı: Doğrudan çatışma riski artıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova'da güncel konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.
Rusya ile Ukrayna arasında gizli barış görüşmelerinin yapıldığı ve İngiltere'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya ile barış müzakerelerinde baskı kurduğu iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu konuda herhangi bilgiye sahip olmadığını ifade etti.
Zaharova, "Bu, Batı'da bazı elit grupların gizli arzusu olabilir. Belki bunun üzerinden barış sürecini teşvik etmek istiyorlar. Belki de kendilerini barış gücü tarafı olarak göstermek için enformasyon ortamında gerekçe yaratmak istiyorlar. Bunun neyle ilgili olduğunu söyleyemem. Böyle bir bilgiye sahip değilim" dedi.
ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin Kiev yönetimine Rusya ile barış müzakerelerini sürdürmesini yasakladığını öne süren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski artıyor"
Zaharova, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskinin giderek arttığını söyledi.