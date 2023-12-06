"Onlar (Batılı ülkeler) Ukrayna meselesinin sona ermesini istemiyor. Onların, bu hikayenin herhangi bir biçimde devam etmesine ihtiyaçları var. Rusya ve Ukrayna karşıtı kampanyanın arkasında duran Anglosakson ikilisi, darbeler gerçekleştirerek bu çatışmaları kışkırttı, sonra da Ukrayna'nın müzakereler yolundan gitmesine izin vermedi. Herkes, Batı'nın Ukrayna'ya ihanet ettiğini, alaycı şekilde Ukrayna halkının güvenini kullandığını anlıyor. Onlar (Ukraynalılar) Batı'ya güvendi. Batı ise onları alaycı şekilde kandırdı"