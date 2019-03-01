Rusya ordusuna S-500

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesine konuşan Lyaporov, "2019 yılında S-500'leri kullanacak subayların akademideki eğitimi sona erecek ve ilk mezunlar verilecek" dedi.

Lyaporov, S-500'lerin en yakın zamanda ordunun kullanımına girmesini beklediklerini ifade etti.

Rusya Hava ve Uzay Savunması Akademisi'nin S-500'ler için personel eğiteceği belirtilmişti.

İddialar doğrulanıyor

ABD merkezli CNBC televizyonu, 2018 yılı ortalarında, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü, gizli olarak gerçekleştirdiği denemede başarıyla test ettiğini iddia etmişti.

CNBC'nin edindiği bilgilere göre dünyanın en uzun menzilli füze savunma sistemi olan S-500'ün yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu, daha önceki testlerde ise 400 kilometre mesafedeki hedefleri vurduğunu bildirmişti.