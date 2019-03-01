Dünya Rusya ordusuna S-500
ASYA

Rusya ordusuna S-500

Rusya Hava ve Uzay Savunması Akademisi Başkanı Korgeneral Vladimiy Lyaporov, Rusya ordusunun yakında yeni S-500 füze savunma sistemlerine sahip olmasını beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
S-500'ün yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabilecek özellikte.
S-500'ün yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabilecek özellikte.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesine konuşan Lyaporov, "2019 yılında S-500'leri kullanacak subayların akademideki eğitimi sona erecek ve ilk mezunlar verilecek" dedi.

Lyaporov, S-500'lerin en yakın zamanda ordunun kullanımına girmesini beklediklerini ifade etti.

Rusya Hava ve Uzay Savunması Akademisi'nin S-500'ler için personel eğiteceği belirtilmişti.

İddialar doğrulanıyor

ABD merkezli CNBC televizyonu, 2018 yılı ortalarında, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü, gizli olarak gerçekleştirdiği denemede başarıyla test ettiğini iddia etmişti.

CNBC'nin edindiği bilgilere göre dünyanın en uzun menzilli füze savunma sistemi olan S-500'ün yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu, daha önceki testlerde ise 400 kilometre mesafedeki hedefleri vurduğunu bildirmişti.

Asya'da savaş tehlikesi
DÜNYA
Asya'da savaş tehlikesi
Bedellide tarihler değişti

Bedellide tarihler değişti

Bakanlık, değişiklik yapılan celp dönemlerini duyurdu.
İstanbul için müjdeyi veriyorum

İstanbul için müjdeyi veriyorum

Binali ​Yıldırım, İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu.
Vizesiz Rusya masada

Vizesiz Rusya masada

​Çavuşoğlu, Rusya ile vizelerin kalkması konusuna değindi.
KOBİlere müjde

KOBİlere müjde

Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı.
2 bin kişinin arasından seçildi

2 bin kişinin arasından seçildi

​19 yaşındaki Siirtli Merve'nin hayatı değişti.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
Şerhler kaldırıldı

Şerhler kaldırıldı

Bakanlık 57 bin pasaportta idari tahdidi kaldırdı.
Son 10 gün

Son 10 gün

​Gebze-Halkalı-Marmaray hattında sona gelindi.
CHPli Başkandanvatandaşa azar

CHPli Başkandanvatandaşa azar

"Oy yoksa hizmet de yok" diye vatandaşa bağırdı.
İhmali olanidam edilsin

İhmali olanidam edilsin

​Mısır'daki tren kazasının ardından 'idam' masada.
İki maçı kaldı

İki maçı kaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için kritik süreç.
Buzdolabıdolu olmalı

Buzdolabıdolu olmalı

"Roketleriniz olsa da buzdolabı boşsa hepsi boştur."
HavacılaraFETÖ operasyonu

HavacılaraFETÖ operasyonu

​Hava Kuvvetleri'ndeki operasyonda gözaltılar var.
Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

​Konut ve ihtiyaç kredilerinde faizler düşüyor.
Başına ödül kondu

Başına ödül kondu

Ladin'in oğlu için ABD devrede.
CHPninpsikolojisi bozuldu

CHPninpsikolojisi bozuldu

​Parti içi kavgalardan kurtulamayan CHP, çareyi psikologlarda arıyor.
Erdoğanarabulucu olsun

Erdoğanarabulucu olsun

​Asya'nın iki nükleer gücü savaşın eşiğine gelirken İslamabad'dan önemli bir teklif geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.