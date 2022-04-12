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Dünya Rusya pazarları boşalıyor Uluslararası 600den fazla şirket çekildi
AVRUPA

Rusya pazarları boşalıyor: Uluslararası 600’den fazla şirket çekildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sebebiyle Rusya'ya yönelik yaptırımların ardı arkası kesilmiyor. Uluslararası şirketlerden enerji, otomotive, finanstan teknoloji gibi önemli sektörler ülkeyi terk etmeye devam ediyor. ABD’de Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, Ukrayna’daki savaş nedeniyle 600’den fazla şirketin Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya pazarları boşalıyor: Uluslararası 600’den fazla şirket çekildi
Rusya

Ukrayna'yı işgaliyle tüm Avrupa ülkelerinin ve büyük ölçekli şirketlerin tepkisini alan Rusya'ya yaptırım uygulanmaya devam ediyor. ABD’de Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, Ukrayna’daki savaş nedeniyle 600’den fazla şirketin Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından Yale Üniversitesi, 1000 uluslararası şirketi takibe aldı.

600'den fazla şirket çekildi

Aralarında akaryakıt, çevrimiçi alışveriş ve havayolu şirketleri de olmak üzere 600’den fazla şirketin, Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi. Bazı şirketlerin ise savaş nedeniyle sadece faaliyetlerini durdurduğu gözlemlendi. Faaliyetlerini durduran şirketler arasında çoğunlukla gıda ve fast food şirketleri yer aldı. Herhangi bir işlem yapmayan şirketlerin ise genellikle elektronik cihaz üreten ve satışını yapan şirketler olduğu görüldü. Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada, bazı şirketlerin sadece yaptırımlar çerçevesinde hareket ettiği, bazılarının ise yaptırımların üzerinde tepki göstererek pazarı tamamen terk ettikleri belirtildi.

Büyük şirketlerin geri çekilmesi ve Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini nasıl etkiledi?
FOTOĞRAF 10
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2000 ve 2005 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı’na ekonomik danışmanlık yapan Andrei Illarionov, BBC'nin Talking Business programına verdiği röportajda, savaşa devam etmesine izin veren sürekli bir enerji ihracat geliri akışının Putin’e güvence sağladığını söyledi.<br><br>
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PUTİN'İ DURDURMANIN TEK YOLU<br>Illarionov, Batılı ülkelerin \"Rusya'dan petrol ve gaz ihracatına gerçek bir ambargo\" uygularsa \"bir veya iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının muhtemelen durdurulacağını\" aktardı.
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Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar getirmesi ve dev şirketlerin çekilmesinin ardından Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 15 kadar küçüleceği tahmin ediliyor.<br><br>
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Bununla birlikte, Illarionov, başta enerji ihracatı olmak üzere ihracattaki gücü sayesinde Rusya'nın tam bir ekonomik yıkımdan kurtulacağını öngördü.<br><br>
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DÜNYANIN EN BÜYÜK İHRACATÇILARINDAN<br>İhracat, Rusya ekonomisinin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Rusya, dünyanın en büyük petrol, gaz, değerli metal ve tahıl ihracatçıları arasında yer alıyor.
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Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) gaz ithalatının yüzde 45'ini oluşturduğunu tahmin ediyor ve blok, petrolünün çoğunu Rusya'dan alıyor.<br><br>
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\"HER İKİ BUÇUK GÜNDE BİR CEBİNE BİR MİLYAR EURO GİRİYOR\"<br>Illarionov, \"Her iki buçuk günde bir, Putin'in cebine bir milyar euro giriyor. Bu, Putin'in sistemini çalışır durumda tutmaya ve savaşı finanse etmeye devam etmesine son derece yardımcı oluyor.
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Para akışı kesintiye uğradığında, Putin politikalarını yeniden düşünmek zorunda kalacak çünkü daha fazla saldırganlığı finanse etmek için fazla kaynağa sahip olmayacak” diye konuştu.<br><br>
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Öte yandan, AB ülkeleri Rus enerjisinden bağımlılıklarını kurtarmak için yeni yollar aradıklarını açıkladı. ABD, bloğun üyelerine daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç etme sözü verdi. <br><br>
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Ancak, Bloomberg Economics'e göre, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları, Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin 2022'de 2021'e kıyasla üçte bir oranında artabileceği anlamına geliyor.<br><br>
Büyük şirketlerin geri çekilmesi ve Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini nasıl etkiledi?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski baş ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Ukrayna'daki saldırılar nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Illarionov, büyük bir ihracat ülkesi olan Rusya'nın kendini koruyacağını ve mevcut yaptırımların yüzde 15'lik bir ekonomik daralmaya neden olabileceğini söyledi. Bununla birlikte Illarionov, Batı'nın Rus petrol ve gazını satın almayı bırakması halinde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını "bir veya iki ay içinde" durduracağını öne sürdü.

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