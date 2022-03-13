Rusya Polonya sınırındaki askeri üsse füze yağdırdı

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 18. güne girildi.

Hafta içi Ukrayna'nın batısındaki bazı kentlere ilk kez saldıran Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üstü hedef aldı.

Yavoriv'deki askeri üsse 30 füze ateşlendiği bildiriliyor.

Lviv'e bağlı bölgede NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunuyordu.

Vurulan askeri üssün, NATO'ya bağlı olmayıp NATO'nun Ukraynalı askerlere eğitim verdiği bir askeri üs olduğu öğrenildi.





ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eğitim üssünün Ruslar tarafından hedef alındığını doğruladı ve 'terörist saldırı' ifadesini kullandı. Reznikov'un verdiği bilgiye göre, yabancı eğitimciler (NATO) saldırı sırasında üsteydi.

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Lviv kenti yöneticileri Rus işgalcilerin 30 roket fırlattığı üstte en az 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, eğitim üssünün vurulduğu Yavoriv'de çok sayıda ambulansın olay yerinde olduğunu söylüyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, füze saldırısının ardından 19 ambulans sirenleri açık halde askeri üsten ayrıldı.

İlk kez bu kadar batıda bir noktayı hedef alan Rusya, aynı zamanda uluslararası bir üssü de vurmuş oldu.

FOTOĞRAF 13 Ukrayna’nın Polonya sınırına yakın Yavoriv bölgesinde askeri eğitim üssüne düzenlenen bombardımanda can kaybı 35’e, yaralı sayısı 134’e yükseldi. Rus birlikleri, bugün sabah saatlerinde Lviv kentinin batısında bulunan, Polonya sınırına yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Yavoriv bölgesindeki askeri eğitim üssünü vurdu. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, “ABNATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Rusya NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu: Ölü sayısı 35'e çıktı Rus ordusu son olarak Polonya sınırında içerisinde Ukraynalıların da eğitim gördüğü NATO'nun Eğitim Üssü'nü hedef aldı. Lviv kenti yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın üssü 30 roket ile hedef aldığı ve saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişinin öldüğü belirtildi. 134 yaralının da acil olarak tedaviye alındığı bilgisine yer verildi. BiP'te paylaş

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DÜNYA Rusya’dan Ukrayna’nın batı kentlerine bombardıman

Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı. Miller, şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

2007'DE KURULDU

Kısa adı IPSC olan eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 yılında kuruldu.

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BBC, üssün kısa süre öncesine kadar yabancı askerlere ev sahipliği yaptığını bildiriyor. NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri verildi.

BBC Muhabiri Myroslava Petsa, Yavoriv'deki üssün Ukrayna'daki iki IPSC merkezinden biri olduğunu yazdı. Petsa ayrıca, vurulan üssün NATO ve Avrupa Birliği sınırına kilometrelerce uzaklıkta olduğunu da vurguluyor.