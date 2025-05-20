Rusya Savunma Bakanı Belousov'tan Ukrayna'da savaşan askerlerine ödül

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubunu teftiş ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Merkez Askeri Grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.