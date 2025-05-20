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Rusya Savunma Bakanı Belousov'tan Ukrayna'da savaşan askerlerine ödül

Rusya Savunma Bakanı Belousov'tan Ukrayna'da savaşan askerlerine ödül

18:3520/05/2025, Salı
AA
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Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetledi.
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetledi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya'nın Merkez Askeri Grubunun yönetimini ziyaret ederek Ukrayna ordusunun eylemleriyle ilgili bilgi aldı. Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubunu teftiş ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Merkez Askeri Grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov

"Başarılı" askerlere ödül verildi

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Belousov, grubun komutanı Valeriy Solodçuk'tan cephedeki durum hakkında bilgi alarak bazı talimatlar verdi.

Merkez Askeri Grubuna bağlı komuta merkezlerini de ziyaret eden Belousov, birlik komutanlarından Ukrayna ordusunun eylemleriyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.



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