Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu ve Austin arasında yapılan telefon görüşmesinde güvenlik ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuların ele alındığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu ve Austin arasında yapılan telefon görüşmesinde güvenlik ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuların ele alındığı bildirildi.
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