Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABDli mevkidaşı Austin ile görüştü
ASYA

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşme yaptı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile görüştü
Austin - Şoygu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu ve Austin arasında yapılan telefon görüşmesinde güvenlik ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuların ele alındığı bildirildi.

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