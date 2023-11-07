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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Batı'nın dayatmaları ve siyasi baskılarını reddediyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Nikaragua Genelkurmay Başkanı Julio Cesar Aviles Castillo ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Görüşme kapsamında açıklamalarda bulunan Şoygu, ''ABD öncülüğündeki Batılı devletlerin dünya üzerindeki dayatmaları ve siyasi baskılarını reddediyoruz'' ifadelerini kullandı.

23:33 - 7/11/2023 Salı
AA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Nikaragua Genelkurmay Başkanı Julio Cesar Aviles Castillo ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Nikaragua ile Rusya arasında askeri teknik alanındaki projelerin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin de bu alanda kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesi yönünde kararlı olduğu teyit edildi.

Bakan Şoygu, Nikaragua ile uluslararası alanda işbirliğine önem verdiklerini, küresel ve bölgesel güvenlikle ilgili konularda aynı pozisyona sahip olduklarını belirterek "ABD öncülüğündeki Batılı devletlerin diplomasi yerine şantaj ve tehditlere yönelmesi sonucu dünyada yayılan dayatmaları ve siyasi baskıları reddediyoruz. Nikaragua ve benzer düşünceye sahip olanlarla buna karşı çıkacağız." dedi.

Nikaragua Genelkurmay Başkanı Castillo da ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Çin'in yanında olan ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğunu söyledi.


Şoygu, Burkina Fasolu mevkidaşıyla görüştü


Rusya Savunma Bakanı Şoygu ayrıca Burkina Faso Savunma Bakanı Kassoum Coulibaly ile de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında askeri teknik işbirliği ele alındı. İki bakan, söz konusu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.


#Sergey Şoygu
#ABD
#Rusya
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