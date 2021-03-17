Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye çok zor ama etkili bir ortak

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kazakistan'dan yayım yapan haber sitesi Tengrinews'e özel demeç verdi. Şoygu, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden bahsediyorsak, Ankara ile Moskova arasındaki ilişkilerin zor, çok zor ama etkili bir ortak çalışma olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar"

"Neden zor? sorusuna yanıt veren Şoygu, “Çünkü dışarıdan müdahale ediyorlar. Çünkü Türkiye bir NATO üyesi. Ancak bizim ilişkimizde, bir ülke ittifak üyesi iken diğeri olmadığında bile, devletler arasında benzersiz bir ilişki kurma deneyimi olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Şoygu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

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"Türkiye ile ilişkilerden bahsedecek olursak çok sıradışı, çok zor ama çok etkili işler, işbirliği yapıyoruz. Zor çünkü Türkiye NATO üyesi olduğu için engelliyorlar. Bir çözüm yolu buluyoruz. Örneğin İdlib gerilimi azaltma bölgesi gibi.

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Biz bugün (Türkiye ile) Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye yapıyoruz. Birlikte teröristlere karşı savaşıyoruz. Sık sık ortak hava sahasında birlikte çalışıyoruz. Birçok geçiş noktasını düzenleyip kontrol ediyoruz, mültecilerle birlikte ilgileniyoruz.

Bu iş kolay değil, zor. Türkiye'ye kısmen de NATO ortakları tarafından yaptırım uygulamaya çalıştıklarından hiç bahsetmeyeceğim. Son işimiz elbette Dağlık Karabağ'dır. Bu çok zor bir operasyon. Bunu ancak böyle tanımlayabilirim. Çünkü içinde çok sayıda argüman, unsur, motif vardı."

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