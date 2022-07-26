Rusya Savunma Bakanlığı: İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezi göreve başladı

Rusya Savunma Bakanlığı İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezinin göreve başladığını açıkladı.

İstanbul'daki merkezin yarın gerçekleşecek açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak.

ANLAŞMA NASIL SAĞLANDI?

Tahıl koridoru anlaşması için tarihi imza İstanbul'da atılmıştı. Türkiye’nin arabuluculuk çalışmasının başarıyla sonuç vermesiyle, Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir gıda krizinin eşiğine gelen dünya rahat bir nefes aldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşmaya göre tahıl gemileri önce İstanbul’a gelecek, oradan da tüm dünyaya dağılacak.

ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıdaların deniz yoluyla uluslararası pazara sevkiyatı için planlanan tahıl koridoru için genel prensiplerde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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Savaş nedeniyle aylardır Ukrayna limanlarında bekleyen yaklaşık 40 milyon tonluk tahılı dünya ile buluşturacak koridoru hayata geçirecek mutabakat üzerinde taraflar son rötuşları yapmıştı.

GÜNDEM Tahıl sevkıyatı nasıl işleyecek? Sekiz maddede tarihi anlaşmanın detayları

TEBRİK YAĞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması sonrası birçok ülkeden ve uluslararası örgütlerden Türkiye'ye tebrik ve teşekkür mesajı yayımlanmıştı.

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