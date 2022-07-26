Dünya Rusya Savunma Bakanlığı İstanbuldaki müşterek koordinasyon merkezi göreve başladı
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Rusya Savunma Bakanlığı: İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezi göreve başladı

Rusya Savunma Bakanlığı İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezinin göreve başladığını açıkladı. Tahıl koridoru anlaşması için tarihi imza İstanbul'da atılmıştı. Türkiye’nin arabuluculuk çalışmasının başarıyla sonuç vermesiyle, Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir gıda krizinin eşiğine gelen dünya rahat bir nefes almıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı: İstanbuldaki müşterek koordinasyon merkezi göreve başladı
Rusya Savunma Bakanlığı İstanbul'da müşterek koordinasyon merkezinin göreve başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezinin göreve başladığını açıkladı.

İstanbul'daki merkezin yarın gerçekleşecek açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak.

ANLAŞMA NASIL SAĞLANDI?

Tahıl koridoru anlaşması için tarihi imza İstanbul'da atılmıştı. Türkiye’nin arabuluculuk çalışmasının başarıyla sonuç vermesiyle, Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir gıda krizinin eşiğine gelen dünya rahat bir nefes aldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşmaya göre tahıl gemileri önce İstanbul’a gelecek, oradan da tüm dünyaya dağılacak.

ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıdaların deniz yoluyla uluslararası pazara sevkiyatı için planlanan tahıl koridoru için genel prensiplerde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Savaş nedeniyle aylardır Ukrayna limanlarında bekleyen yaklaşık 40 milyon tonluk tahılı dünya ile buluşturacak koridoru hayata geçirecek mutabakat üzerinde taraflar son rötuşları yapmıştı.

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TEBRİK YAĞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması sonrası birçok ülkeden ve uluslararası örgütlerden Türkiye'ye tebrik ve teşekkür mesajı yayımlanmıştı.

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