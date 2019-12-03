Dünya Rusya Su-24 uçağını vurma emrini Erdoğanın verdiğini düşünmüyoruz
ASYA

Rusya: Su-24 uçağını vurma emrini Erdoğan'ın verdiğini düşünmüyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2015 yılında düşürülen Rus Su-24 savaş uçağını vurma emrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değil, başka kişiler tarafından verildiğini düşündüklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2015 yılında düşürülen Rus Su-24 savaş uçağını vurma emrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değil, başka kişiler tarafından verildiğini düşündüklerini söyledi.

  • Rus Nezavisimaya Gazete'nin haberinde, NATO'daki basına kapalı brifinglerin tutanaklarını ele geçiren Stockholm merkezli Nordic Research Monitoring Network'ün Su-24'ün bizzat Erdoğan'ın emriyle düşürüldüğü çıkarımında bulunduğu yazılmıştı.

Gazetecilerin iddiaya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu bilginin kaynağı belirsiz, nereden geldiği ve ne kadar güvenilir olduğu belli değil. Biz, Türk tarafının Rus uçağını düşürme emrini başka kişilerin verdiğine işaret eden açıklamalarını esas alıyoruz" dedi.

'Rusya'yla dostluk başkalarıyla ortaklığın önünde engel değil'

Peskov, basın mensuplarının sorusu üzerine Erdoğan'ın "Moskova'yla dostluk Türkiye'nin NATO'da yer almasına engel değil" açıklamasını değerlendirdi.

  • Sputnik'in yer alan haberinde, Rusya'yla kurulan geniş yelpazeli dostane ilişkilerin diğer ülkelerin önünde farklı oluşumlarda ortaklık ilişkileri kurmak için engel teşkil etmediğini ve edemeyeceğini belirten Peskov, "Tüm ülkeler egemen ve doğal olarak, her şeyden önce ulusal çıkarlarını düşünüyorlar, Rusya da aynısını yapıyor" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamalarda, "Rusya'yla olan ilişkilerimiz müttefiklerimizle olan ilişkilerimizin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısıdır" demişti.

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