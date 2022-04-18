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Dünya Rusya Suriyede zorda Paralı askerlerin maaşları düşürüldü
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Rusya Suriye’de zorda : Paralı askerlerin maaşları düşürüldü

Ukrayna’da büyük kayıplar veren Rusya, Suriye’deki paralı askerlerine maaş ödeyemez hale geldi. Rusya’nın desteklediği 5. Kolordu’daki maaşlar 200 dolardan 100 dolara indirildi. Gönüllü askerler bu nedenle ordudan ayrılırken Rus birlikleri ve Wagner’in çekildiği bölgelere İranlı milisler yerleşiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Suriye’de zorda : Paralı askerlerin maaşları düşürüldü
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri Suriye’de daha net olarak görülmeye başlandı. Suriye’de Rusya tarafından desteklenen 5. Kolordu’da maaşlar yarı yarıya düştü. Bazı bölgelerde de Rus askerleri ve Wagner’i çekilmeye başladı. Ruslardan boşalan alana ise İran milisleri yerleşiyor. Ukrayna ile başlayan krizin ardından Suriye’den kendi askerlerini ve Wagner gruplarını çekmeye başlayan Rusya’dan yeni bir adım daha geldi.

UKRAYNA FATURASI

  • Rusya, Suriye’de yerel unsurlardan kurduğu ve finanse ettiği 5. Kolordu’da gönüllülerin maaşlarını yüzde 50 azalttı. Kolordu komutanları herhangi bir gerekçe göstermeden aylık maaşların 200 dolardan 100 dolara düşürüldüğünü bildirdi. Yerel kaynaklar maaşları yetersiz gören gönüllülerin ordudan ayrıldığını bildirdi. 2016 yılında kurulan ve yaklaşık 20 bin kişiden oluşan grubun gücünü önemli oranda yitirebileceği belirtiliyor.

PARAYI AZ BULAN AYRILIYOR

Rusya’nın mart ayında 5. Kolordu’daki bazı grupları savaşmak için Ukrayna’na götürmek istediğini, ancak milislerin bu teklifi kabul etmediği vurgulandı. Yerel kaynaklar, Rusya’nın maaşlarda indirime giderek milisleri savaşa zorladığını ifade ediyor. 5. Kolordu, ağırlıklı olarak Deraa, Deyrizor ve İdlib’te faaliyet gösteriyor.

RUSLAR GİDİYOR, İRANLI MİLİSLER GELİYOR

  • Diğer yandan Rus askerleri ve kiralık ordu Wagner’in Suriye’de sahadan çekilmeleri de devam ediyor. Humus’ta bulunan Rus güçleri eyaletin doğusunu tamamen boşalttı. Rus polis ve Wagner askerlerinin 48 saat içerisinde teçhizat ve araçları ile birlikte helikopterin koruması altında bölgeden çekildiği belirtildi. Rus güçlerinin boşalttığı alanlara ise İran destekli milis kuvvetler yerleştiriliyor. Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana İran’ın Suriye’deki etki alanını genişlettiği belirtiliyor.

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