Rusya Suriye’de zorda : Paralı askerlerin maaşları düşürüldü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri Suriye’de daha net olarak görülmeye başlandı. Suriye’de Rusya tarafından desteklenen 5. Kolordu’da maaşlar yarı yarıya düştü. Bazı bölgelerde de Rus askerleri ve Wagner’i çekilmeye başladı. Ruslardan boşalan alana ise İran milisleri yerleşiyor. Ukrayna ile başlayan krizin ardından Suriye’den kendi askerlerini ve Wagner gruplarını çekmeye başlayan Rusya’dan yeni bir adım daha geldi.

UKRAYNA FATURASI

Rusya, Suriye’de yerel unsurlardan kurduğu ve finanse ettiği 5. Kolordu’da gönüllülerin maaşlarını yüzde 50 azalttı. Kolordu komutanları herhangi bir gerekçe göstermeden aylık maaşların 200 dolardan 100 dolara düşürüldüğünü bildirdi. Yerel kaynaklar maaşları yetersiz gören gönüllülerin ordudan ayrıldığını bildirdi. 2016 yılında kurulan ve yaklaşık 20 bin kişiden oluşan grubun gücünü önemli oranda yitirebileceği belirtiliyor.

PARAYI AZ BULAN AYRILIYOR

Rusya’nın mart ayında 5. Kolordu’daki bazı grupları savaşmak için Ukrayna’na götürmek istediğini, ancak milislerin bu teklifi kabul etmediği vurgulandı. Yerel kaynaklar, Rusya’nın maaşlarda indirime giderek milisleri savaşa zorladığını ifade ediyor. 5. Kolordu, ağırlıklı olarak Deraa, Deyrizor ve İdlib’te faaliyet gösteriyor.

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RUSLAR GİDİYOR, İRANLI MİLİSLER GELİYOR

Diğer yandan Rus askerleri ve kiralık ordu Wagner’in Suriye’de sahadan çekilmeleri de devam ediyor. Humus’ta bulunan Rus güçleri eyaletin doğusunu tamamen boşalttı. Rus polis ve Wagner askerlerinin 48 saat içerisinde teçhizat ve araçları ile birlikte helikopterin koruması altında bölgeden çekildiği belirtildi. Rus güçlerinin boşalttığı alanlara ise İran destekli milis kuvvetler yerleştiriliyor. Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana İran’ın Suriye’deki etki alanını genişlettiği belirtiliyor.

DÜNYA Suriye’deki Rus askeri Ukrayna’ya gidiyor