Rusya Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya başlattıkları saldırıları durdurabileceklerini, öne sürdükleri şartların Ukrayna tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Kırım Rusya'nın parçası sayılsın

Peskov, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli” diyerek Kırım’ın da Rusya’nın parçası olarak tanınması gerektiğini ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ateşkese dair açıklama geldi. Ukrayna’nın taleplerini kabul etmesi halinde operasyonların "her an" durabileceğini ifade eden

Ukrayna'nın anayasası değişmeli

Peskov, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa katılma çabalarından vazgeçmeli” diyerek Ukrayna’nın tarafsızlık statüsüne uyması gerektiğini belirtti. Operasyonların Ukrayna’nın silahsızlandırılması amacıyla başlatıldığının altını çizen Peskov, “Aslında Ukrayna’nın silahsızlandırılmasını tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Onlar, bu düşmanlıklarını sonlandırmalı” diye konuştu.

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Şartlarının devamında Kırım, Luhansk ve Donetsk için de koşullarını öne süren Peskov, “Kırım’ın, Rusya’nın parçası olarak tanımasını, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsız devletler olarak tanınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA İşgalde 12'nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

OYNAT 01:15 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanı Antalya'da bir araya gelecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.



Çatışma öncesinde ve çatışma sonrasında hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, 'Lavrov da, Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan da toplantıda özellikle benim de yer almamı istedi. Dolasıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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