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Dünya

Rusya: Ukrayna Moskova'ya 3 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

09:15 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece saatlerinde Rusya hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi.


İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesinin Mojayskiy ve Himki ilçeleri hava sahasında imha edildiğine işaret edilen açıklamada, "Üçüncü İHA elektronik harp araçlarıyla bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Moskva City kompleksinde inşaat halindeki bir binaya çarptı" ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.


#İHA
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Saldırı
#Ukrayna
29 dakika önce
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