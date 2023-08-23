Rusya: Ukrayna Moskova'ya 3 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında yapacağı Rusya ziyareti anlaşmanın sağlanması açısından kritik önem taşıyor. Öte yandan Türkiye'nin Rusya'sız yeni bir rotanın sağlıklı olmadığı kanısında olduğu da belirtiliyor.