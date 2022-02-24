Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu: Halk silah almaya koştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna kentlerini bombalamasının ardından bir açıklama yaptı. Halka seslenen Volodimir Zelenskiy, direniş çağrısı yaparak, "Ruslar ağır zayiata uğrayacak. Bu şeytan bir halkı yok etmek istiyor." dedi. Zelenskiy, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi.

SİLAH DÜKKANLARINA AKIN

Zelenskiy'in çağrısına cevap veren Ukraynalılar silah mağazalarına koştu. Dailymail'de yer alan habere göre halk en çok kalaşnikof satın alımı yaptı. Dailymail'e konuşan satıcı "İşler çok yoğun. Silah almak isteyen çok sayıda insan var. Bugün kartuş tükendi" açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAF 13 Ukrayna'da panik havası hakim. Halk ATM'lere ve marketlere akın etti. <br><br>Şehri terk etmek isteyenler ise otomobilleri ile trafik oluşturdu. Öte yandan otobüs istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.<br><br> Akaryakıt kuyrukları oluştu. <br>Lviv’de halk süper marketlere akın etti, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu.<br> <br>Polonya ve Slovakya sınırına yakın ve çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden uzak olan Lviv kentinde halk eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Marketlerde ise raflar boşaldı. Ukrayna'da panik: ATM, market ve otobüs kuyrukları uzuyor Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna halkı metro istasyonları ve sığınaklara sığınmaya başladı. Ukrayna halkı atm ve marketlere akın etti. Yollara dökülen kişilerin trafik oluşturduğu görüldü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Moskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı. . Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, \"Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.\" dedi. Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı. Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.<br> Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. AKIN ETTİLER<br><br>. Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.<br> ZELENSKİY'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, \"Eli silah tutan herkesi ülkeyi savunmak için orduya katılmaya davet ediyorum\" dedi. İşte Ukrayna'dan gelen görüntüler... Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın etti Rusya'nın Ukrayna harekatına dair bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Orduya gönüllü olarak katılmak isteyen Ukraynalılar, Kiev başta olmak üzere birçok şehirde askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. BiP'te paylaş

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