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Dünya Çeçen lider Kadirovdan çarpıcı iddia
AVRUPA

Çeçen lider Kadirov'dan çarpıcı iddia

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk gününden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini ifade eden Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Kadirov, askeri harekat düzenlenecek Ukrayna kentlerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna savaşı son durum: ​Çeçen lider Kadirovdan çarpıcı iddia
Ramazan Kadirov

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

  • Ramazan Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti.

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BBC Türkçe'deki habere göre Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Kadirov, Putin'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

ABD ve Avrupa Birliği, Kadirov'u, Çeçenistan'da insan hakları ihlalleri yapmakla suçluyor. Kadirov ise kendisine yönelik tüm suçlamaları reddediyor.

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