Putin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada,

Ukrayna'nın düşmanları olmadığını ancak Batılı ülkelerin Ukrayna'yı kullandıklarını söyleyerek, “Ukrayna bizim düşmanımız değil. Ancak Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyen farklı insanlar (Ukrayna yönetimi) var. Ancak bize sempatiyle bakan ve manevi olarak yanımızda olan insanlar da var. Çatışma çıkarmak için uzun süre Kiev rejimini beslediler. Maalesef bunu başardılar ve Ukrayna'nın yardımıyla Rusya'ya karşı savaş görevini çözmeye çalışıyorlar” dedi.