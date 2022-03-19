​Rusya Ukrayna savaşında kazanan ABD silah şirketleri oldu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte seneler sonra Avrupa’da bombaların patlaması, endişeye kapılan Avrupa ülkelerini savunma yatırımlarını artırmaya itti. Savaşın 23. günü geride kalırken, Avrupa’da birçok ülkenin ABD hükümeti ve savunma şirketleri ile silahlı insansız hava araçları (SİHA), füzeler ve füze savunma sistemleri satın alımı konusunda temasa geçtiği ortaya çıktı.

Reuters’ın haberine göre Almanya, ABD mahreçli silah şirketi Lockheed Martin ile 4 milyar euroluk F-35 alımı anlaşmasında imza aşamasına geldi. Birçok Doğu Avrupa ülkesinin de silah alımı için Washington’la temaslarda bulunduğu belirtilirken, 23. gününde savaşın tek kazananı, silah satışları ile ABD oldu.

ALMANYA 35 F-35 ALIYOR

Haberde Almanya’nın ABD yapımı 5. nesil savaş uçaklarından 35 adet temin edeceği vurgulandı. Almanya’nın balistik füzelere karşı savunma sistemleri hakkında da bilgi aldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde savunma bütçesinde 100 milyar dolarlık artış olacağını duyuran Almanya’nın izlediği politikayı Doğu Avrupa ülkeleri de takip etti ve silah satın alımı için Washington’ın kapısına dayandı.

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DOĞU AVRUPA SIRAYA GİRDİ

Doğu Avrupa’nın birçok ülkesinde de savunmaya yatırımı artırma kararı alındı. Polonya hükümetinden bir yetkili ülkesinin ABD’den acilen birim fiyatı 1,65 miyon dolar olan Reaper marka SİHA satın almak istediğini ifade etti. Diğer birçok Doğu Avrupa ülkesinin de Rusya’ya karşı başarılar gösteren birim fiyatı yaklaşık 38 bin dolar olan uçaksavar Stinger ve adedi 80 bin dolar olan tanksavar Javelin füzeleri de dahil olmak üzere birçok silah satın alımı için Amerika-lılarla görüştüğü kaydedildi.

Almanya sipariş patlaması bekliyor

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa’daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, satışlarının bu yıl organik olarak yüzde 15 ile 20 oranında artmasını beklediğini bildirdi. Alman silah üreticisinin konsolide satışları geçen yıl yüzde 4,7 artarak 5 milyar 658 milyon avroya ulaştı. Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan şirket, bakiye siparişleri toplamının 24,5 milyar avro ile rekor seviyede olduğunu belirtti. Rheinmetall, artan siparişleri üretebilmek için Almanya, İngiltere ve Avustralya’da gelecek yılın ortasına kadar 1.500 ile 3 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi. Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra, tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri üretiyor.

Avrupa kesenin ağzını açtı

Avrupa’da birçok ülke, Ukrayna’nın işgalinin ardından savunma harcamalarını artırma yönünde adımlar attığı gözlemlendi. Avrupa ülkleri Ukrayna’nın içinde bulunduğu trajik vaziyetten ders çıkarırken, Almanya, Fransa, İsveç ve Danimarka gibi ülkeler de harcamalarda hızlı bir artışa gidilmesi yönünde kararlar aldı. BD Savunma Bakan Yardımcısı Mara Karlin, Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını “iki katına çıkardıklarını” duyurdu.

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