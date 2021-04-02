Dünya Rusya, Ukrayna sınırına asker yığıyor
AVRUPA

​Rusya, Ukrayna sınırına asker yığıyor

Rusya, Ukrayna sınırına asker yığıyor

Ukrayna Donbas’ta 26 Mart’ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 askerin ölmesi gerilimi iyice tırmandırdı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya’nın doğu sınırına asker yerleştirdiğini, kendilerinin de bölgeye 28 taktik tabur grubu konuşlandırdıklarını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusya, Ukrayna sınırına asker yığıyor
Rusya ‘önlem amaçlı’ Kırım’a askeri sevkiyat yaptığını söylese de Avrupa’da NATO birlikleri alarma geçti.

Ukrayna’da Donbas’ın Şumı bölgesinde 26 Mart’ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askerinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim had safhaya ulaştı. Ukrayna Hükümet Temsilcisi Vasiliy Mokan, gelişmeler sonrası 1999 yılında imzalanan Ukrayna ve Rusya arasındaki turizm iş birliği anlaşmasından çekildiklerini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak ise geçtiğimiz gün parlamentodaki konuşmasında “30 Mart 2021 tarihi itibaren Ukrayna devlet sınırı boyunca 28 taktik tabur grubu konuşlandırıldı. Ayrıca son dönemde tatbikat bahanesiyle Rusya’nın farklı bölgelerinden getirilen askeri birlikler, Ukrayna sınırı yakınlarına yerleştiriliyor” dedi.

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  • Önceki gün Donbas bölgesinde 1 Nisan itibariyle sona eren ateşkesin uzatılmayacağını açıklayan Rusya’nın Ukrayna sınırına yoğun asker ve teçhizat sevkiyatı yaptığı ise sosyal medyada paylaşılan videolarla net bir şekilde ortaya çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın, sınırları boyunca NATO’nun askeri faaliyetlerini artırması nedeniyle güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldığını savunarak, sevkiyatı doğruladı.

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NATO ALARMA GEÇTİ

Rusya ‘önlem amaçlı’ Kırım’a askeri sevkiyat yaptığını söylese de Avrupa’da NATO birlikleri alarma geçti. Ukrayna da yedek askerleri orduya çağırdı. Gerilim sıcak çatışma ihtimalinin artırırken, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomchak ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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  • ABD- Rusya görüşmesi ile ilgili Rusya tarafından yapılan açıklamada, “İki taraf endişelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu” denildi. ABD tarafı ise “Her iki taraf da konuya ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve görüşmelerinin belirli ayrıntılarını açıklamama konusunda anlaştı” denildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Blinken’ın, Rusya’nın “agresifliği” karşısında, “ABD’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını” bildirdiği kaydedildi.
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