Kanada hükümeti duyurdu: Savaştan kaçan Ukraynalılara 3 yıl oturum ve çalışma izni

Yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarından kaçan Ukrayna vatandaşlarına 3 yıla kadar Kanada’da oturma ve çalışma izni verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Geçici göçmen statüsünde Kanada’ya gelmek isteyen Ukraynalılar'ın internet üzerinden fotoğraf ve parmak izlerini vererek başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Amerika'nın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre, gelecek olan Ukraynalılara Kanada’da eğitim hakkı da tanınacak.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan son verilere göre bugüne kadar 3 milyondan fazla Ukrayna vatandaşı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ukraynalı göçmenlerin yarıdan fazlası komşu ülke Polonya’ya sığındı.

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