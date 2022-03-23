Dünya Ukraynadan Batıya çağrı Modern hava savunma sistemleri verin
AVRUPA

Ukrayna'dan Batı'ya çağrı: Modern hava savunma sistemleri verin

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, savaşın seyrinin değişmesi için Batılı ortaklarının Ukrayna'ya modern hava savunma sistemleri, seyir füzeleri ve roketatar sistemleri için mühimmat vermeleri, Rusya'ya sert petrol ambargosu uygulamaları ve limanlarını Rus gemilerine tamamen kapatmaları gerektiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum: Ukraynadan Batıya çağrı: Modern hava savunma sistemleri verin
Arşiv

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

  • "Değerli ortaklarımız, uykularında öldürülen Ukraynalı çocukların ölü gözlerini görmek ve Mariupol'un dumanını hissetmek istemiyorsanız yapmanız gereken 4 şey var. Hava sahamızı kapatamıyorsanız bize modern hava savunma sistemleri verin. Seyir füzeleri ve roketatar sistemleri için mühimmat temin edin." ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerinin Rusya'ya sert petrol ambargosu uygulaması gerektiğini kaydeden Podolyak, batı limanlarının Rus gemileri için tamamen kapatılması gerektiğini belirtti.

İşgalde 28'inci gün: Rusya'dan 'nükleer silah' tehdidi
DÜNYA
İşgalde 28'inci gün: Rusya'dan 'nükleer silah' tehdidi

Rusya'dan dikkat çeken uyarı: NATO ile çatışmaya yol açabilir
DÜNYA
Rusya'dan dikkat çeken uyarı: NATO ile çatışmaya yol açabilir

Ruslar Çernihiv’de köprüyü havaya uçurdu
DÜNYA
Ruslar Çernihiv’de köprüyü havaya uçurdu
Devlete faturası25 milyar lira

Devlete faturası
25 milyar lira

Milyonlarca kaçak makaron ve filtre ele geçirildi.
İllallah dedirten komşu

İllallah dedirten komşu

​Apartman sakinlerinin kabusu oldu.
İlk ödemeler hesapta

​Bakanlık duyurdu: Kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL'ye ulaştı

Öğrenci kartına 25 yaş sınırı

Öğrenci kartına 25 yaş sınırı

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 zam yolda.

​Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması.

​Taksiciyle yolcuların tartışması kamerada.

Son senelerin en yoğun kışını yaşıyorlar.

​Lavrov: Ukrayna'ya barış gücü gönderirseniz savaş çıkar

​İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 88,63'e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.