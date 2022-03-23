Ukrayna'dan Batı'ya çağrı: Modern hava savunma sistemleri verin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, savaşın seyrinin değişmesi için Batılı ortaklarının Ukrayna'ya modern hava savunma sistemleri, seyir füzeleri ve roketatar sistemleri için mühimmat vermeleri, Rusya'ya sert petrol ambargosu uygulamaları ve limanlarını Rus gemilerine tamamen kapatmaları gerektiğini belirtti.

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