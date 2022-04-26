Rusya Ukraynalıları elektriksiz ve susuz bıraktı

Luhansk valisi Serhiy Haidai, Kremlin'i yerel halkı cezalandırmak için elektrik santrallerine ve su pompalarına sistematik olarak saldırmakla suçladı.
DÜNYA
Ukrayna'daki insani dram derinleşiyor: 5 haftada 4 milyon mülteci
Geçen hafta Luhansk'taki yetkililer, Rus kuvvetlerinin doğu bölgesine gıda tedarikini kasıtlı olarak hedef aldığını söylediler.
Ruslar anahtar şehir Sievierodonetsk'i, tüm yiyecek depolarının yanı sıra pazarları ve dükkanları yok eden füzelerle boğdular. Şehrin 100.000 nüfusu 17.000 azaldı ve şimdi yardım malzemelerine güveniyorlar.
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150 BİN KİŞİ KENTTE MAHSUR KALDI<br>Rus güçleri, kuşatma altındaki Ukrayna şehri Çenihiv'in halkını rehin almakla suçlanıyor. Kentteki yaklaşık 150 bin kişi, Rusya'nın Desna Nehri üzerindeki bir karayolu köprüsünü bombalayarak onları 160 km güneydeki başkent Kiev'den ayırmasının ardından kuzey kentinde mahsur kaldı.
Bununla birlikte, her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiği yoğun çatışmaların odak noktası olan Çernihiv’de şehrin kaosa sürüklenmesiyle dükkanlarda ve evlerde sıklıkla yağmalama olayları gerçekleşiyor.<br><br>
İÇME SUYU TÜKENMEK ÜZERE<br>Ayrıca yetkililer, 100 bin kişinin kaçmak için mücadele ettiği ülkenin güneydoğusundaki ağır hasar alan Mariupol limanındakine benzer bir insani felaketin habercisi olarak, içilebilir suyun tükenmekte olduğunu açıkladı.
Çernihiv’deki yetkililer, sivillere yönelik bir uyarıda, “İçme suyu için tank sayısı sınırlıdır. Bundan dolayı şehrin nüfusunu korumak için içme suyu dağıtımına kısıtlamalar getiriliyor. Kişi başı 10 litre su verilecek” açıklamasını yaptı.
\"ÇERNİHİV REHİN ALINDI\"<br>Diğer taraftan, Ukrayna'nın insan hakları ombudsmanı Lyudmila Denisova, Ukrayna hükümetinin Kremlin'in Kiev ile mevcut barış müzakerelerinde sivilleri hedef alarak taleplerini kabul etmeye zorlamaya çalışmasından ötürü nüfusun rehin alındığını öne sürdü.
Denisova şunları söyledi:<br><br> “Bugün Çernihiv başkentten tamamen ayrılmış durumda. İşgalciler, şehre insani yardım ulaştırdığımız ve sivilleri tahliye ettiğimiz Desna Nehri üzerindeki köprüyü bombaladı. Şehrin elektriği, suyu, ısısı ve doğalgazı yok denecek kadar az, altyapı harap oldu. Yerel sakinlere göre, işgalciler Rusya'nın Kursk bölgesindeki Lgov'a 'tahliye' için sivillerin listelerini derliyorlar.”
Çernihiv Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko ise Rusya'nın şehirdeki hastanelere ateş açmayı hedeflediğini söyledi.<br><br>
Atroshenko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hastane de bir askeri altyapı tesisi midir? Çernihiv'de düşmanlıklar yürütürken Rusya tarafından hangi yöntemlerin kullanıldığını anlamak önemlidir. Taktikleri, sivilleri ve altyapı tesislerini kasıtlı olarak yok etmektir. Askeri altyapı tesislerine hedeflenen ateşle bu durumun hiçbir ilgisi yok” dedi.<br><br>
GÜNDE YAKLAŞIK 40 KİŞİ GÖMÜLÜYOR<br>Diğer taraftan Atroshenko, Ukraynalı haber sitesi Censor.net'e, Rusya'nın ayrım gözetmeyen bombardımanı sonucunda Çernihiv'de günde ortalama olarak 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:<br><br>“Şehirde her birinde yaklaşık 200 yaralı bulunan iki üs hastanemiz var. Günde yaklaşık 40 kişiyi gömüyoruz. Savaştan önce günde ortalama sekiz kişiyi gömerdik. Tahminlerime göre, yerel sakinlerin yaklaşık yüzde 50'si şehri terk etti. Yüzde 50'si de kalıyor ama kalanların arasında ne yazık ki pek çok kişi kendi başının çaresine bakamıyor.”
EKMEK KURUĞUNA GİREN İNSANLAR HAVAYA UÇUYOR<br>Öte yandan, Ukrayna sınırına yakın Polonya'nın Przemysl kentine gelen Çernihiv'den gelen mülteciler, okulların yıkıldığından ve ekmek için kuyruğa giren insanların bombalarla havaya uçtuğundan bahsetti.
Oğlu, Ukrayna ordusuna katıldığı için kentten ayrtılmak istemediğini söyleyen 39 yaşındaki Kateryna Mytkevich şunları kaydetti: “Şehir merkezinde iki okul havaya uçtu; orada küçük çocuklar vardı. Bu çok zor. Neden böyle bir kötülüğe maruz kaldığımızı anlamıyorum.<br><br>
Her şey mahvolduğu için kaçmak zorunda kaldım. Şehirde gaz, elektrik, su yoktu. Çocuklarımız ölüyor. Oğlum Çernihiv'de savaşta. Kızımla birlikteyim. Artık gidecek hiçbir yerimiz yok, bütün mahallemiz yıkıldı. Her şey tamamen yok edildi.”<br><br>
Ekmek kuyruğuna giren insanlar havaya uçuyor: İçme suyunun kalmadığı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde neler oluyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 29. gününde devam ederken, Ukrayna'nın dört bir yanındaki kentlerde altyapı tahrip olmaya ve siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bu kentlerden biri olan kuzeydeki Çernihiv kentinde ise yaklaşık 150 bin kişinin Rus güçleri tarafından adeta rehin alındığı açıklandı. Köprülerinin bombalanmasıyla diğer şehirlerle bağlantısını kaybeden Çernihiv'de içme suyunun tükenmek üzere olduğu ve insani yardımların ulaşmadığı duyuruldu. İşte, ekmek kuyruğundayken insanların üzerine bombalar yağan Çernihiv'de yaşananlar...
Ülkenin kuşatma altındaki bölgelerine yapılan Rus saldırılarının aynı zamanda en az 4,6 milyon insanın su kaynaklarına 'sınırlı erişimi' var.
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde bir ay geride kaldı.
Süreç boyunca Rus ordusunun genç ve tecrübesiz askerleri cepheye gönderdiği iddiaları dünya basınında geniş yer buldu.
Daha önce Rus askerlerinin cephede yaşadıkları zorluklar defalarca haber yapıldı.
Rus ordusunun askerlerine son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler verdiği, ağlayan Rus askerlerinin çektikleri videolar ortaya çıkmıştı.
KENDİLERİNİ VURDULAR<br>Hatta ülkelerine geri dönebilmek için askerlerin Ukrayna'nın kullandığı silahlarla kendilerini vurarak yaraladıkları ve yine Rus askerlerinin kendi üslerinin üzerlerine tankları sürdükleri iddia edilmişti.<br>
PUTİN'İN EMİRLERİNE UYMUYORLAR<br>İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya Başkanı Jeremy Fleming, \"Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük\" dedi.<br>
SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER<br><br>Bu iddiaların çığ gibi büyüdüğü bir dönemde son olarak sosyal medyaya Rus askerlerinin çektiği bir video düştü. <br>
Ukrayna'da ön saflarda savaşmak için askere alınan bir grup genç Rus askerinin gizlice çektiği video, Twitter'da ve Ukrayna'nın Telegram kanalında paylaşıldı.
Görüntülerde Rus askerlerin içinde bulunduğu durumdan şikayet ettiği görülüyor.
1940'LARDAN KALMA TÜFEKLER VERDİLER<br>Videoda ellerinde 1940'lardan kalma AK-47 tüfekleri, kafalarında büyük boy miğferleri olan on kişilik bir asker grubu, çaresizliğin içine atıldıklarını iddia ediyor.<br>
'BAKANLIĞIN BURADA NE YAPTIĞIMIZ HAKKINDA FİKRİ YOK'<br><br>İçlerinden birinin \"Gerçeği bilin. Rusya Savunma Bakanlığı'nın burada ne yaptığımız hakkında hiçbir fikri yok.\" dediği duyuluyor.<br>
'ÖĞRENCİLERİ SAVAŞA GÖNDERDİLER'<br><br>Bir diğeri ise \"Lanet olası sıradan öğrencileri savaşa gönderdiler. Tüfeklerimiz 1940'lardan ve ateş etmiyor\" diyor.<br>
ASKERİ ARACIN ARKASINDA GİZLİCE ÇEKTİLER<br><br>Genç askerlerin 15. Motorlu Tüfek Tugayı üyesi olduğu ve söz konusu videoyu Sumy yakınlarında askeri bir aracın arkasında gizlice kayda aldıkları belirtildi.<br>
'BUNU YAYMANIZI İSTİYORUZ'<br><br>Kafasına çok büyük gelen bir miğfer taktığı görülen genç askerlerden biri ordunun kendilerine verdiği AK-47 makineli tüfeğini kaldırarak \"18 yaşındayım. Bize verilen silahlar bunlar. Bunu yaymanızı rica ediyoruz.\" diyor.<br>
RUS ORDUSUNUN DÖRTTE BİRİ 18-27 YAŞ ARASINDA<br><br>Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ön saflarına genç, eğitimsiz askerlerin yer almayacağına dair söz vermişti ancak gelen görüntüler askerlerin yaş ortalamasının oldukça küçük olduğunu ortaya koydu. Dailymail'de yer alan habere göre, Rus ordusunun dörtte biri, 18-27 yaşları arasındaki gençlerden oluşuyor.<br>
'BARIŞ GÜCÜ OLARAK GÖNDERİLDİK SANMIŞTIK'<br><br>Bu ayın başlarında, Ukrayna tarafından yakalanan bir grup Rus asker, savaşmak için değil barış gücü olarak gönderildiklerini sandıklarını iddia ederek Ukrayna halkından özür dilemişti.
Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 36'ncı gününe girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen genç yaştaki Rus askerlerin gizlice çektiği bir video ortaya çıktı. Videodaki genç Rus askerlerinin söyledikleri sözler duyanları dehşete düşürdü. 'Tüm dünya tarafından duyulmasını istiyoruz' diyen askerlerin videosu dış basında geniş yer buldu. İşte askerlerin gündeme bomba gibi düşen videodaki sözleri...
Daily Mail, geçen hafta güç durumdaki güneydeki Mykolaiv şehrini ziyaret etti ve yerlilerin kendilerini yıkamak için yağmur suyu toplamak zorunda kaldıklarını tespit etti.
40 yaşındaki girişimci Viacheslav Shevel, Rusların Kherson yakınlarındaki tesisi havaya uçurarak su kaynaklarını tahrip ettiğini söyledi ve nehir kenarında yaşayanların tuvaleti kullanmak için su topladıklarını ifade etti.
Yardım kuruluşları, su kıtlığının özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük sağlık riskleri taşıdığını söylüyor. Kirli su kaynaklarının kullanılması ishale ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklara neden olabilir.