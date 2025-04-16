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Rusya Ukrayna'nın Kamianske kentine saldırı düzenledi

Rusya Ukrayna'nın Kamianske kentine saldırı düzenledi

09:3416/04/2025, Çarşamba
AA
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Ukraynalı itfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangınlara müdahale etti.
Ukraynalı itfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangınlara müdahale etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Oblast'ına bağlı Kamiansk kentine saldırı düzenledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Oblast'ına bağlı Kamiansk kentine saldırı düzenledi.


Rus saldırsında 10 araç hasar görürken 2 kişi yaralandı. Ukraynalı itfaiye ekipleri saldırı sonucu çıkan yangınlara müdahale etti.

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