Rus İHA'sı Harkiv'e saldırı düzenledi

Harkiv.
Rusya, Geranium-2 tipi insansız hava aracı ile Ukrayna'nın Harkov kentinde bir gıda deposunu vurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.
Ukrayna'nın Harkov kentinde bir gıda deposu, Rusya tarafından fırlatıldığı belirlenen Geranium-2 tipi insansız hava aracının isabet etmesi sonucu alev aldı. Yerel saatle 05.30 sularında başlayan yangın yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanı etkisi altına aldı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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