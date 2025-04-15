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Rusya: Ukrayna'ya ait 115 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya: Ukrayna'ya ait 115 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

09:2815/04/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’ya ait 115 insansız hava aracının (İHA) Rusya'nın çeşitli bölgelerinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kursk kentinde 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 115 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğünü bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.


  • Rus hava savunma sistemlerince 115 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 109'unun Kursk, 3'ünün Voronej, 1'inin Moskova, 1'inin Byransk, 1'inin de Orlov bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kursk'ta 1 kişi öldü


Kursk bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, Kursk kentine yönelik düzenlenen İHA saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kaydedildi.


Saldırı sonucu çok katlı binalarda yangın çıktığı, bazı evlerin hasar gördüğü aktarılan açıklamada,
"Acil merkezin garajı saldırıya uğradı. 11 araç hasar gördü. Olayların yaşandığı yerlerde ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor."
ifadelerine yer verildi.



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