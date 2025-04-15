Rusya: Ukrayna'ya ait 115 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’ya ait 115 insansız hava aracının (İHA) Rusya'nın çeşitli bölgelerinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kursk kentinde 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 115 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.
- Rus hava savunma sistemlerince 115 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 109'unun Kursk, 3'ünün Voronej, 1'inin Moskova, 1'inin Byransk, 1'inin de Orlov bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Kursk'ta 1 kişi öldü
Kursk bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, Kursk kentine yönelik düzenlenen İHA saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kaydedildi.