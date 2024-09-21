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Rusya: Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine yaptığı İHA saldırısında mühimmat deposu patladı

Rusya: Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine yaptığı İHA saldırısında mühimmat deposu patladı

17:0221/09/2024, Cumartesi
AA
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Tihotetsk bölgesi
Tihotetsk bölgesi

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece Krasnodar bölgesindeki Tihoretsk'e İHA'larla saldırdığını belirtti.


İki İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı." ifadesini kullandı.


Kondratyev, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Tihoretsk'ten sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ifade ederek, "Tihoretsk'ten 1200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok" dedi.


#İHA saldırısı
#Mühimmat deposu
#Rusya
#Tihoretsk bölgesi
#Ukrayna

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