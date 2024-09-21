Rusya: Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine yaptığı İHA saldırısında mühimmat deposu patladı

Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'dan ABD ve Batı'ya olası müdahalelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Batı'nın Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi ihtimalini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Buna yeterli şekilde tepki vereceğiz. Burada ciddi risk söz konusu. Çünkü Washington ve Londra'da ve diğer yerlerdeki düşmanlar, başlattıkları oyunun tehlike seviyesini hafife alıyorlar. İlk önce bu yönde adım atsınlar da askeri anlamda da kapsamlı yanıt alacaklar." dedi.