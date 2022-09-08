Dünya Rusya Ukraynaya ait 293 uçak 152 helikopter 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik
AVRUPA

Rusya: Ukrayna’ya ait 293 uçak 152 helikopter 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna’ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Ukrayna’ya ait 293 uçak 152 helikopter 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik
Arşiv.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna’da savaştaki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun Mıkolayiv-Krivorojskiy yönündeki pozisyonlarında büyük kayıplar nedeniyle Rus tarafına yönelik saldırı gerçekleştiremediğini öne süren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Mıkolayiv bölgesinde Bereznegovatoye, Murahovka, Ternoviye Podı, Herson bölgesinde Suhoy Stavok, Pertovskoye civarındaki noktalarının ateş altına alındığını kaydetti.

Rus uçaklarının Mıkolayiv bölgesindeki Konstantinovka bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-25 model savaş uçağını düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, Mıkolayiv-Krivorojskiy yönündeki saldırılarda bir gün içinde 190’dan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

13 insansız hava aracı düşürüldü

Yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Slavyansk ve Kramatorsk’taki Ukrayna birliklerinin geçici konuşlandığı noktaları vurduklarını aktaran Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda bölgede 120’ye yakın Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Rus askeri birliklerinin Donetsk bölgesinde Dzerjinsk, Soledar ve Artyömovsk’a (Bahmut), Zaporijya bölgesinde Novonikolayevka’ya saldırılar yaptığını aktaran Konaşenkov, Zaporjiya, Donetsk, Herson, Çernigiv bölgelerindeki farklı noktalarda 13 insansız hava aracını düşürdüklerini dile getirdi.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 293 uçak, 152 helikopter, bin 910 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 863 tank ve zırhlı araç, 826 çok namlulu roketatar, 3 bin 369 obüs ve havan topu, 5 bin 387 özel askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.

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