Ukrayna-Rusya savaşında kritik gelişme: Belarus askerleri sınırda

Dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında savaşın seyrini değiştirecek yeni gelişmeler yaşanıyor.
İki tarafında büyük kayıplar verdiği savaşta çatışmaların yönü kritik bir öneme sahip olan Polonya ve Belarus sınırına kaymış durumda.
Belarus'tan kritik hamle
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Belarus, Polonya ve Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikatlar düzenlemeye başladı.
14 Eylül'e kadar sürmesi planlanan tatbikatlar kapsamında, 'düşman tarafından geçici olarak ele geçirilen toprakların kurtarılması' senaryosunun uygulanacağı açıklandı.
Tansiyon yükseldi
Belarus'un tatbikat öncesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) bilgilendirmemesi ise bölgedeki tansiyonu yükseltti.
Bakanlık tatbikata katılan birliklerin ve askeri teçhizatın seviyesinin AGİT'e bildirim yapma zorunluluğu seviyesinin altında olduğunu öne sürdü.
Lukaşenko gözdağı vermişti
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere açık açık gözdağı vermişti.
Lukaşenko açıklamasında 'Batı, gerilimi tırmandırmayı seçerse hiçbir helikopter ya da uçağın onları kurtaramayacağını anlamalı' ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYA
Ukrayna'dan sonra gözünü oraya çevirdi: İşte Rusya'nın yeni hedefi
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br>
TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br>
Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br>
Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br>
Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br>
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.