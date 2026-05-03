Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Ukrayna'ya ait 386 İHA'yı Moskova dahil bölgelerimiz üzerinde etkisiz hale getirdik

Rusya: Ukrayna'ya ait 386 İHA'yı Moskova dahil bölgelerimiz üzerinde etkisiz hale getirdik

17:373/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İHA saldırısı sonucu Smolensk bölgesinde 3 kişi yaralandı, Leningrad bölgesindeki Primorsk Limanı'nda yangın çıktı.
İHA saldırısı sonucu Smolensk bölgesinde 3 kişi yaralandı, Leningrad bölgesindeki Primorsk Limanı'nda yangın çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 386 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Yerel saatle geceden bu yana 386 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Leningrad bölgesinde 60'ı aşkın İHA vuruldu

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasındaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 60'tan fazla İHA'nın yok edildiğini belirtti.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki Primorsk Limanı'nda çıkan yangının söndürüldüğünü kaydeden Drozdenko, petrol sızıntısının olmadığını açıkladı.

Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin de aynı platformdan yaptığı açıklamada, bölgede 21 İHA'nın düşürüldüğünü kaydederek, "Vurulan İHA parçaları, çok katlı binaya isabet etti. Olayda biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Voroneh Bölge Valisi Aleksandr Gusev de aynı platformdan bölge üzerinde 14 İHA'nın vurulduğunu duyurdu. Gusev, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir işletmede yangın çıktı ve söndürüldü." bilgisini paylaştı.

Diğer yandan, İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirilirken St.Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'nda 40'tan fazla uçuşta gecikme yaşandığı belirtildi.



#İHA saldırısı
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı ne zaman, CTE başvuruları başladı mı?