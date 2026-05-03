Zelenski duyurdu: Primorsk’taki Rus savaş gemisini hedef aldık

16:543/05/2026, Pazar
Zelenski, Rusya'nın Primorsk Limanı'nda "Karakurt" tipi korvete saldırı düzenlediklerini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Primorsk Limanı'nda Rus donanmasına ait "Proje 22800 Karakurt" tipi korvete yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'nın Primorsk Limanı altyapısı ve burada Rus donanmasına ait "Proje 22800 Karakurt" tipi korvete saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu, "Kalibr" tipi füzeleri taşıyan korvetin hasar gördüğünü açıklayan Zelenski, şunları aktardı:

"Karakurt füze gemisi, bir devriye botu ve gölge filosuna ait bir petrol tankeri vuruldu. Limandaki petrol yükleme altyapısında da önemli hasar meydana geldi"
Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılara karşı Rusya'ya "adil yanıt" verme kararı aldıklarını belirten Zelenski,
"Rusya, bu kendi savaşını her an bitirebilir. Savaşın uzaması, sadece savunma operasyonlarını artırmamıza yol açacak"
ifadesini kullandı.


#Rusya-Ukrayna Savaşı
#Proje 22800 "Karakurt" tipi korvet
#Rus Donanması
#saldırı
