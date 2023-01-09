Dünya Rusya ve Çin ABDnin hegemonya kurma girişimlerini reddediyor
AVRUPA

Rusya ve Çin ABD’nin hegemonya kurma girişimlerini reddediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin'le yapılan telefon görüşmesinde ABD ve uydularının dünya meselelerinde hegemonya kurma ve Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimine engel olma girişimlerini reddettiklerini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Rusya ve Çin ABD’nin hegemonya kurma girişimlerini reddediyor
Çin/Rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ve Çinli mevkidaşı Çin Gang'ın telefonla yaptıkları görüşmede "ABD ve uydularının dünya meselelerinde hegemonya kurma ve Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimine engel olma girişimlerini reddettiklerini" bildirdi.

İkili siyasi diyalog ve işbirliği

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve göreve yeni gelen mevkidaşı Çin'in görüşmede ikili siyasi diyalog ve işbirliğinin yüksek gelişme hızından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri belirtildi.

Görüşmede küresel ve bölgesel konuların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • “ABD ve uydularının dünya meselelerinde hegemonya kurma, bu amaçla Rusya ile Çin ilişkilerinde çatışmayı kışkırtma, iç işlerine müdahale, Batı’nın yaptırım girişimleri ve diğer gayrimeşru yöntemlerle ülkelerimizin gelişimini kısıtlama girişimlerinin reddedildiği vurgulandı."

Moskova ve Pekin’in dünya kalkınmasının temel problemlerine olan yaklaşım birliğine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ülkeler grubu (BRICS), Şanghay İşbirliği Örgütü, G20, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve diğer platformlardaki yapıcı diyalog ve ikili koordinasyonun iki ülke arasındaki ortaklık ve güven ilişkisini tam olarak karşıladığı vurgulandı.

Bir Kuşak-Bir Yol Projesi

Avrasya Ekonomik Birliğinin gelişimi ve Bir Kuşak-Bir Yol Projesi'ni birleştirme planlarının başarıyla gerçekleştiği bildirilen açıklamada, Lavrov’un Çinli mevkidaşı Çin’i Rusya'ya davet ettiği aktarıldı.

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