Dünya Rusya ve Esed verdiği ateşkes sözünü tutmadı
ORTADOĞU

Rusya ve Esed ateşkesi bozdu

Rusya ve Esed verdiği ateşkes sözünü tutmadı

Esed, tek taraflı ilan ettiği İdlib ateşkesini rafa kaldırdı. Esed rejimi, sivil yerleşimlere ve muhaliflerin askeri cephe hatlarına havan ve roket gibi karadan karaya saldırı düzenledi. Rusya, sabah saatlerinde ateşkesin geçerli olduğunu duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Esed rejimi, ateşkesi bozup İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor.
Esed rejimi, ateşkesi bozup İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi tamamen bozarak, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarını havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla hedef aldı.

  • Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in Serakib ilçesi, Cercenaz beldesi ile Tuh, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerine havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırılar gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün öğleden sonra rejimin askeri birliklerinin tek taraflı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes ilan ettiğini ve 06.00 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu.

Karadan karaya saldırı

Esed rejimi, dün de İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi, Kefersecne, Hiş, Ureynibe, Has, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerini havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla vurarak ilan ettiği ateşkesi bozmuştu.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

Aynı sürede, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere en az bin 282 sivil öldü.

Rusya İdlib’deki ateşkes kararını açıkladı
DÜNYA
Rusya İdlib’deki ateşkes kararını açıkladı

SMDK'den İdlib için uluslararası topluma çağrı
DÜNYA
SMDK'den İdlib için uluslararası topluma çağrı

Akar: İdlib'de meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız
GÜNDEM
Akar: İdlib'de meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız
Adalet teşkilatımız büyük sınav verdi

Adalet teşkilatımız
büyük sınav verdi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli adli yıl mesajı.
Sözünde durmadı

Sözünde durmadı

​Karadan saldırılarını sürdürüyor.
Katliam gibi saldırı

Katliam gibi saldırı

Çöken hapishanede mahsur kalanlar var.
Farklı başlangıç

Farklı başlangıç

Dünya Kupası ilk maçında Japonya'yı rahat geçtik.
İş makinesi eve daldı

İş makinesi eve daldı

Çarpmanın etkisiyle yıkılan evde ölü ve yaralılar var.
Ayder'in yerine<br>Elevit'i keşfettiler

Ayder'in yerine
Elevit'i keşfettiler

​Yerli ve yabancı turistler akın akın oraya gidiyor.
Koşullu şart

Koşullu şart

​Pakistan, Hindistan'a "koşullu görüşürüz" şartı getirdi.
Elmastan<br>10 bin kat daha nadir

Elmastan
10 bin kat daha nadir

Tek bir bölgeden çıkıyor ve renk de değiştirebiliyor.
'Eşim beni <br>öldürmeye geliyor'

'Eşim beni
öldürmeye geliyor'

​Otobüste yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

​Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere bomba yağdırıldı.
Derinleştirme dönemi olacak

Derinleştirme dönemi olacak

​Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması.
Saldırıya<br>ilişkin ilk görüntüler

Saldırıya
ilişkin ilk görüntüler

ABD'de silahlı saldırı dehşeti: 5 ölü, 21 yaralı var.
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor

​Radamel Falcao'nun geliş saati belli oldu.
Bir ilçeyi<br>dolandırıp kaçtı

Bir ilçeyi
dolandırıp kaçtı

Çok sayıda hayvanı bir gecede ilçeden kaçırdı.
Dakikalar içinde kapış kapış satıldı

Dakikalar içinde kapış kapış satıldı

Yasağın ardından balıkçılar dolu teknelerle döndü.
Maç çıkmadan <br>gönderiliyor

Maç çıkmadan
gönderiliyor

21 gün önce transfer edilmişti, yollar ayrılıyor.
51'incisi de indi

51'incisi de indi

Terörle mücadelede askerin elini güçlendirecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.