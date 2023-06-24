Rusya ve Wagner arasında kriz: Kremlin Aşçısı'nın 'ordusu' hakkında merak edilenler

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. Kremlin aşçısı olarak bilinen Prigojin'in bu açıklaması sonrası Wagner grubuna dair detaylar merak edilmeye başlandı.

Wagner nasıl bir oluşumdur?

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeny Prigozhin, daha önce yaptığı açıklamada, Rus güvenlik şirketi Wagner'i Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurduğunu söylemişti.

Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle kurulan Resmi adı PMC Wagner olan Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanmaktadır.

Wagner hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor

Kremlin aşçısı daha önceki açıklamalarında Wagner'in, Suriye'nin yanı sıra başka Arap ülkelerinde, Afrika'da ve Latin Amerika'da da faaliyet gösterdiğini kaydetmişti.

2016 yılının başlarında yaklaşık 1.000 kişilik çalışanı bulunurken 2017 itibarıyla bu sayının 6.000'i aştığı düşünülmektedir.

Wagner'in Ukrayna savaşındaki rolü

Rus paralı asker grubu Wagner’ Ukrayna savaşında da aktif aktif rol alıyor. Grubun Ukrayna'daki rolü o kadar büyük ki, daha önce bazı bölgelerde Rusya Savunma Bakanlığı ile ters düşmüştü.

Donetsk bölgesindeki Soledar kenti, Rus Wagner Grubu’yla Rusya Savunma Bakanlığı arasında, “Şehri kimin yönetecek” gerilimi yaşanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentin kendilerine bağlı Rus paraşütçü birlikleri tarafından ele geçirildiği ifade edilirken, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin aynı gün içinde açıklama yaparak şehirde tek bir Rus paraşütçü bile olmadığını ve bakanlığın kendi savaşçılarının çabalarını görmezden gelerek onlara hakaret ettiğini savunmuştu.











































