Rusya’da casuslukla suçlanan ABD vatandaşına 16 yıl hapis cezası

Dünya

Mültecilerin bitmeyen çilesi: Yunanistan'daki meydanlarda sabahlıyorlar

Afgan mülteci Alireza, "Moria Kampı'nda artık kalamayacağımızı söylediler. 'Atina'ya gidip işlemlerinizi orada yapacaksınız ve kimliklerinizi aldıktan sonra nereye giderseniz gidin' dediler. Ne paramız ne de kalacak yerimiz var. Kimse bizimle ilgilenmiyor" dedi.