Rusya'da LGBT terörüne karşı kritik adım: Cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan yasa onaylandı

Rus Meclisi, çarşamba günü geçirdiği bir yasa ile ülkede ameliyat veya medeni durum yoluyla cinsiyet değişikliğini yasakladı.

Rus Parlamentosu Duma'dan yapılan açıklamada, "Cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahalelere ve tıbbi müdahale olmaksızın cinsiyet geçişlerinin nüfus kaydına ilişkin değişimlerine yasak getiren yasa tasarısı onaylanmıştır" denildi.

Tasarı, çocukların genital organlarının gelişiminde "anomaliler" olması durumunda bu tür ameliyatlara izin veren istisnalar öngörüyor. Ancak bu istisnai tıbbi operasyonlar için de hükümet organlarından onay almak gerekecek.

"Gençlere karşı yıkıcı faaliyet yürütüyorlar"

Tasarıyı savunan milletvekilleri, LGBT örgütlerinin "gençlere karşı yıkıcı faaliyetler yürüttüklerini" söylüyor.

Parlamentodaki ana grupların liderleri tarafından önerilen metin, "geleneksel aile değerlerini" savunan ve evliliği yalnızca "bir erkek ve bir kadının birlikteliği" olarak tanımlayan Rusya Anayasasına dayandırılıyor.

Ukrayna'daki çatışmaya paralel olarak Rus hükümeti, Ortodoks Kilisesi ile işbirliği içinde, Batılılara karşı "geleneksel değerler" adına muhafazakar bir politika izliyor.

Rusya, daha önce eşcinselliğin propagandasının yapılmasını yasaklamıştı.











