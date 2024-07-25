Rusya'da Mi-28 model askeri helikopter düştü: Mürettebat hayatını kaybetti

Rusya, Barents Denizi üzerinde ABD’ye bombardıman uçaklarına önleme yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus savaş uçakları yaklaşırken, ABD stratejik bombardıman uçakları geri çekilerek uçuş rotasını ayarladı ve ardından Rusya devlet sınırından uzaklaşarak U dönüşü yaptı" denildi.