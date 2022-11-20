Dünya Rusyada petrol boru hattında büyük patlama Alevler gökyüzüne ulaştı
ASYA

Rusya’da petrol boru hattında büyük patlama: Alevler gökyüzüne ulaştı

Rusya’nın Leningrad bölgesindeki petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya’da petrol boru hattında büyük patlama: Alevler gökyüzüne ulaştı
Rusya’da petrol boru hattında büyük patlama.

Rusya’nın Lengrad bölgesindeki Bengardovka ile Kovalevo kentleri arasında kalan bir mevkiden geçen petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

St. Petersburg kentinden de görülebilen patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko patlamayla ilgili bilgi vererek, "İtfaiye ve kurtarma ekipleri Bengardovka ile Kovalevo arasında petrol boru hattında basınç nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Yerleşim alanlarına uzaklık nedeniyle yangının yayılması riski yoktur. Kazanın nedenlerine dair araştırma devam ediyor" dedi.

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Rus Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının alkollü şekilde sokaklarda gezip, büyükelçilik binasına girmeye çalıştığına dair güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı: Gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir.

Video, 'Moskova'daki ABD Büyükelçiliği çalışanı Rusya'ya karşı savaşıyor... Yapabildiği kadarıyla.' notuyla başlıyor ve Washington Post'un 3 Aralık 2021 tarihli haberinden bir alıntıyla bitiyor: Büyükelçilik eleman sıkıntısı çekiyor. Birçok çalışan ilave işler yapmak zorunda kalıyor. Örneğin büyükelçi John Sullivan tuvaletleri temizlemek için kullanılması gereken karışımı hazırlamayı ve halı yıkama makinesini kullanmayı öğrendi.

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