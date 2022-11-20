Rusya’da petrol boru hattında büyük patlama: Alevler gökyüzüne ulaştı

Rusya ABD ile dalga geçti: Diplomatlarınıza zam yapın

Rus Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının alkollü şekilde sokaklarda gezip, büyükelçilik binasına girmeye çalıştığına dair güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı: Gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir.



Video, 'Moskova'daki ABD Büyükelçiliği çalışanı Rusya'ya karşı savaşıyor... Yapabildiği kadarıyla.' notuyla başlıyor ve Washington Post'un 3 Aralık 2021 tarihli haberinden bir alıntıyla bitiyor: Büyükelçilik eleman sıkıntısı çekiyor. Birçok çalışan ilave işler yapmak zorunda kalıyor. Örneğin büyükelçi John Sullivan tuvaletleri temizlemek için kullanılması gereken karışımı hazırlamayı ve halı yıkama makinesini kullanmayı öğrendi.