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Dünya

Rusya'da sıcak temas: Ukrayna sabotaj grubu Belgorod bölgesine girdi

Rusya, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Rusya sınırlarına girdiğini ve bu grubun etkisiz hale getirilmesi için Rus güvelik güçlerinin önlem aldığını bildirdi.

15:57 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Rusya Belgorod bölgesi

Rusya Belgorod bölgesi

Rusya’nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Grayvoron topraklarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sabotaj ve keşif grubunun girdiğini belirtti.


Gladkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Muhafız Birlikleri ve sınır görevlileri grubu etkisiz hale getirmek için gereken önlemleri alıyor.” ifadesini kullandı.


Bu bölgeye dünden bu yana Ukrayna tarafından insansız hava araçları ve havan toplarıyla saldırılar da düzenlendiğini aktaran Gladkov, yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Gladov, saldırılarda, Glotovo köyünde 2 kişinin yaralandığını kaydetti.






#Belgorod
#Rusya
#sabotaj grubu
#Ukrayna
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