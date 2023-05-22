Rusya: Zaporijya nükleer tesisinin elektrik şebekesi kesildi

Kesintinin nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.
Rus yönetimi Telegram'da "Yüksek gerilim hattının kesilmesi nedeniyle santral, harici elektrik beslemesini kaybetti" diyerek, kesintinin nedenlerinin araştırıldığını ve yedek dizel jeneratörlerin çalışır durumda tuttuğunu sözlerine ekledi.
Başka bir raporda, bölgenin Moskova kontrolündeki kısmında yerel bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Zaporijya nükleer santrali yedek ve acil durum güç kaynağı jeneratörlerine çevrildi.
Gulf Today'in haberine göre Ukrayna'dan henüz bir açıklama yapılmadı, ancak Zaporijya belediye meclisinin Ukrayna'daki sekreteri Anatoliy Kurtev, şehre yeniden güç sağlamak için çalışmaların erken saatlerde devam ettiğini söyledi.
Kurtev, Telegram mesajlaşma uygulamasında "Enerji tesislerinden birindeki acil durum nedeniyle Zaporijya'da (güç) kısmen kesildi." ifadelerini kullandı.