Rusya: Zaporijya nükleer tesisinin elektrik şebekesi kesildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Bahmut'ta 'her şeyi yok eden' bir kuşatma yapıldığını dile getirdi. Zelenskiy, ''Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde'' ifadelerini kullandı. Bazı Ukraynalı yetkililer ise liderlerinin Bahmut'un düştüğünü kast etmeğini belirtti.