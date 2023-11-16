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Dünya

Rusya'daki okullarda İHA eğitimi: Dersin adı 'Ana vatanın güvenliği ve savunmasının temelleri' olacak

Rusya'da okullarda, insansız hava aracı kullanımına dair ders verilmesi planlanıyor. Rusya Eğitim Bakanlığı, okullarda askeri hazırlık eğitimi konusunda karar taslağı düzenledi.

08:24 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Söz konusu karar taslağının Rus hükümeti tarafından onaylanması bekleniyor.

Söz konusu karar taslağının Rus hükümeti tarafından onaylanması bekleniyor.

Federal Yasal Düzenlemeler Sisteminde yer alan taslağa göre, okullarda "Ana vatanın güvenliği ve savunmasının temelleri" dersi çerçevesinde temel askeri hazırlık unsurları konusunda öğrencilere bilgi verilecek.



Ayrıca, ders kapsamında öğrencilere İHA kullanımıyla ilgili de eğitim verilmesi planlanıyor.


Söz konusu karar taslağının Rus hükümeti tarafından onaylanması bekleniyor.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nisan ayında İHA üreten şirket temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda, İHA eğitimin okullarda verilmesi fikrini desteklemişti.


#İHA
#Putin
#Rusya
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