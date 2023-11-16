Rusya'daki okullarda İHA eğitimi: Dersin adı 'Ana vatanın güvenliği ve savunmasının temelleri' olacak

Federal Yasal Düzenlemeler Sisteminde yer alan taslağa göre, okullarda "Ana vatanın güvenliği ve savunmasının temelleri" dersi çerçevesinde temel askeri hazırlık unsurları konusunda öğrencilere bilgi verilecek.

Ayrıca, ders kapsamında öğrencilere İHA kullanımıyla ilgili de eğitim verilmesi planlanıyor.