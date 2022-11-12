Dünya Rusyadan 200 ABDliye yaptırım Aralarında Bidenın kardeşi de var
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Rusya'dan 200 ABD'liye yaptırım: Aralarında Biden'ın kardeşi de var

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus yetkililer ve iş insanlarına uyguladığı yaptırımlar karşılığında Amerikan Başkanı Joe Biden'ın kardeşi de dahil olmak üzere 200 ABD'liye ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Rusyadan 200 ABDliye yaptırım: Aralarında Bidenın kardeşi de var
Rusya Dışişleri Bakanlığı

Bakanlık açıklamasında “Rusya Federasyonu, Biden yönetimi tarafından yalnızca Rus yetkililere, iş ve kamu görevlilerine ve kültürel şahsiyetlere değil, aynı zamanda şu veya bu nedenle Washington'u memnun etmeyenlere de sürekli olarak uygulanan yeni bireysel yaptırımlara yanıt olarak, 200 ABD vatandaşına giriş yasağı getirdi” denildi. Rusya tarafından ‘Durdurma Listesi’ olarak adlandırılan listede, ABD Başkanı Joe Biden’ın kardeşleri, ABD yönetiminin akrabaları, askeri-sanayi şirketlerinin başkanları ve lobi faaliyetinde bulunan halkla ilişkiler şirketlerinin yöneticilerinin yer aldığı belirtildi.
200 kişilik listede Başkan Biden’ın kız kardeşi Valerie Biden Owens ile iki erkek kardeşi James Brian Biden ve Francis William Biden'ın yanı sıra uydu fotoğraflama şirketi Maxar Teknoloji’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Johnson bulunuyor. Listede dikkat çeken isimler arasında Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, ABD Savunma Bakanı Austin'in eşi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçenlerde saldırıya uğrayan eşi Paul Pelosi de yer aldı.

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