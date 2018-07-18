Rusya'dan ABD'ye 'Butina' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de Rus vatandaşı Mariya Butina'nın ajanlık suçlamasıyla tutuklanmasını "siyasi sipariş" olarak nitelendirdi.

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Butina'nın ABD'de tutuklanmasından endişe duyduklarını belirten Zaharova, bu hadisenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'de gerçekleştirdiği zirve sonrasında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Zaharova, "Helsinki Zirvesi'nin sonuçlarını başarısızlığa uğratmak için birileri saati, hesap makinesini almış, hesap yapmış da ona göre Mariya Butina hakkında tutuklama kararı vermiş izlenimi var." ifadelerini kullandı.

"FBI siyasi siparişleri yerine getiriyor"

ABD'nin iç politikasına müdahale iddiasıyla "Rus fobisi histerisiyle" yeni senaryolar oluşturulduğunu belirten Zaharova, "ABD'de FBI kendi esas görevi olan suçlarla mücadele etmek yerine açıkça siyasi siparişleri yerine getiriyor." dedi.

Mariya Butina isimli Rus vatandaşı, Rusya hükümetinin çıkarlarını desteklemek amacıyla ABD vatandaşları ile gizli bağlantılar kurma girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir süre önce ABD'de tutuklanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Butina'nın doğrudan kayıt dışı ajan olarak faaliyet gösterdiğini açıklamıştı.