Rusya'dan ABD'ye mesaj: Biz hazırız

Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergei Ryabkov bugün Rus medyasına yaptığı açıklamalarla ABD'ye dikkat çeken mesajlar verdi.

"ABD HAZIRSA BİZ HAZIRIZ"

"Washington yönetimi hazırsa Rusya ABD ile yüksek seviyede stratejik istikrar toplantılarına hazır" açıklamasında bulunan Ryabkov ayrıca Rusya'nın ABD ile yeni temaslarından kaçınmadığını sözlerine ekledi.

Ryabkov ABD'ye yeşil ışık yaksa da Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Putin-Biden görüşmesinin planlanmadığı belirtildi.

RUSYA UMUTLU:GRİNER, VİKTOR BOUT İLE TAKAS EDİLEBİLİR

Devlet Haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Ryabkov, Rusya'da tutuklu bulunan ve Mordovya bölgesindeki bir ceza kolonisine transfer edilen Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner'in, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile takas edilmesini umduğunu belirtti.

ABD yönetiminin basketbolcu Brittney Griner ve casuslukla suçlanan Paul Whelan’ı kurtarmak için esir takasını müzakere etmek istediği uzun süredir biliniyor.

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ANKARA'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz günlerde kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.

CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi.

ABD’li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor.

ABD'NİN İSTEDİĞİ İKİ İSİM

Olimpiyat şampiyonu 31 yaşındaki Griner, 17 Şubat’ta, yani Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgalden birkaç gün önce bagajında esrar yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova’daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı. Rusya’da ‘yasa dışı esrar bulundurmak’ ve ‘ülkeye esrar ile doldurulmuş elektronik sigara kartuşu sokmakla’ yargılanan Griner 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski bir donanma mensubu olan Paul Whelan ise reddettiği casusluk iddiasından 2020 yılında 16 yıl hapis cezası almıştı.

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OYNAT 03:12 Rusya ABD ile dalga geçti: Diplomatlarınıza zam yapın Rus Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının alkollü şekilde sokaklarda gezip, büyükelçilik binasına girmeye çalıştığına dair güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı: Gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir.



Video, 'Moskova'daki ABD Büyükelçiliği çalışanı Rusya'ya karşı savaşıyor... Yapabildiği kadarıyla.' notuyla başlıyor ve Washington Post'un 3 Aralık 2021 tarihli haberinden bir alıntıyla bitiyor: Büyükelçilik eleman sıkıntısı çekiyor. Birçok çalışan ilave işler yapmak zorunda kalıyor. Örneğin büyükelçi John Sullivan tuvaletleri temizlemek için kullanılması gereken karışımı hazırlamayı ve halı yıkama makinesini kullanmayı öğrendi. BiP'te paylaş

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