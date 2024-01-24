Rusya'dan ABD'ye 'Montrö'yü değiştiremeyeceksiniz' tepkisi: Türkiye hükümleri kesin şekilde uyguluyor

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Türk gazetecilerin "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nin ilgili maddesini uygulama kararına değinerek, Türkiye ile çatışmadan uzaklaşmak için birlikte çalışabileceğine işaret etti. Bu yoğunlukla Montrö Sözleşmesi'nin feshi olarak yorumlandı. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusunu yanıtladı.
Rusya'dan ABD'ye 'Montrö'yü değiştiremeyeceksiniz' tepkisi
ABD Montrö için ne dedi?
Wallander'in ifadeleri ABD'nin Montrö Sözleşmesi'ni feshetme ya da değiştirme isteğinde olduğu yönünde yorumlanmıştı.