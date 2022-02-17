Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Kendilerini utanç verici bir duruma düşürüyorlar

Verşinin, BMGK'de yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri "spekülasyon yapmakla" suçladı.
"BMGK'Yİ SİRKE ÇEVİRİYORLAR"
- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı için sahte terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da drone saldırısı gibi bahaneler üreteceği suçlamalarının "üzücü" olduğunu belirten Verşinin, Batılı ülkelerin "asılsız iddialarla" BMGK'yi "sirke" çevirdiğini ve kendilerini "utanç verici bir duruma düşürdüklerini" vurguladı.
Öte yandan Verşinin, Ukrayna ordusunu da ülkenin doğusundaki etnik Rusları hedef almakla suçladı.