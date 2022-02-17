Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Kendilerini utanç verici bir duruma düşürüyorlar

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Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan 4 aylık dönemde (ekim-ocak) yağışlar uzun yıllar ortalaması olan 253,2 milimetrenin altında kalsa da geçen yılın (su/tarım yılı) aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Bu dönemde il bazında en yüksek yağışı 780,8 milimetre ile Rize, en düşük yağışı ise 80,5 milimetre ile Iğdır aldı. Ege Bölgesi'ne ise bu dönemde 300 milimetre yağış düştü.