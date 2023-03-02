|
Reklam
Reklam
Dünya

Rusya'dan çarpıcı açıklama: ABD ile gizlice görüşüyoruz

Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, askıya alınan Yeni START Anlaşması ile ilgili "ABD ile kapalı kanallar üzerinden görüşüyoruz" dedi. Kararın gözden geçirilmesinin mümkün olmadığını belirten Rus yetkili, "Söyleyeceğimizi söyledik" diye konuştu.

10:08 . 2/03/2023 Perşembe
Diğer
Foto / Arşiv

Foto / Arşiv

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta, ülkesinin ABD ile yaptığı
Yeni START Anlaşması
'nı katılımını askıya aldığını duyurdu.

Putin, karara gerekçe olarak nükleer tesislerin denetlenmesi sonrasında Ukrayna'ya bilgi sızdırılması ihtimalini gösterdi.

Söz konusu anlaşma, kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Sergey Ryabkov
, ABD ile anlaşmaya dair gizli kanallar üzerinden görüştüklerini söyledi.

Kapalı kanallar üzerinden görüşüyorlar

Washington ile çeşitli konuları ele almaya hazır olduklarını dile getiren Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD temsilcileri ile İsviçre'nin Cenevre kentindeki silahsızlanma ile ilgili konferans kapsamında görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi:

Son günlerde kapalı kanallar üzerinden Yeni START Anlaşması'nı görüştüğümüzü teyit edebilirim. Bu tartışılmaz bir gerçek. Bu görüşmelerin devamı olabilir.

"Söyleyeceğimizi söyledik"

Öte yandan, Rusya'nın, ABD ile yapılan Yeni START Anlaşması'na katılımını askıya aldığını anımsatan Ryabkov, bu kararın gözden geçirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı:

Söyleyeceğimizi söyledik. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), Federal Meclis konuşmasında noktayı koydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da 21 Şubat'taki açıklamasında, anlaşmanın hazırlandığı ve imzalandığı günden farklı bir duruma gelindiğini ve buna katlanamadığını bildirdi.

İki ülke arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan Yeni START, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Nükleer silah başlıklarını ve füzeleri kısıtlıyor

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, antlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de antlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.


#Rusya
#ABD
#Nükleer anlaşma
#Sergey Ryabkov
1 saat önce
default-profile-img
Rusya'dan çarpıcı açıklama: ABD ile gizlice görüşüyoruz
Merdan Yanardağ: Erdoğan kazanırsa sorumlusu Akşener
Süper Lig yeniden başlıyor: İşte 24. hafta programı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Hiç fay hattı bulunmuyor: Deprem riski en az olan il
Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.