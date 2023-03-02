Rusya'dan çarpıcı açıklama: ABD ile gizlice görüşüyoruz

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Putin, karara gerekçe olarak nükleer tesislerin denetlenmesi sonrasında Ukrayna'ya bilgi sızdırılması ihtimalini gösterdi.
Söz konusu anlaşma, kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlıyor.
Kapalı kanallar üzerinden görüşüyorlar
Washington ile çeşitli konuları ele almaya hazır olduklarını dile getiren Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD temsilcileri ile İsviçre'nin Cenevre kentindeki silahsızlanma ile ilgili konferans kapsamında görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi:
Son günlerde kapalı kanallar üzerinden Yeni START Anlaşması'nı görüştüğümüzü teyit edebilirim. Bu tartışılmaz bir gerçek. Bu görüşmelerin devamı olabilir.
"Söyleyeceğimizi söyledik"
Öte yandan, Rusya'nın, ABD ile yapılan Yeni START Anlaşması'na katılımını askıya aldığını anımsatan Ryabkov, bu kararın gözden geçirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı:
Söyleyeceğimizi söyledik. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), Federal Meclis konuşmasında noktayı koydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da 21 Şubat'taki açıklamasında, anlaşmanın hazırlandığı ve imzalandığı günden farklı bir duruma gelindiğini ve buna katlanamadığını bildirdi.
İki ülke arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma
ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan Yeni START, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.
Nükleer silah başlıklarını ve füzeleri kısıtlıyor
Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık antlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, antlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de antlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.