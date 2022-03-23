Dünya Rusyadan dikkat çeken uyarı NATO ile çatışmaya yol açabilir
AVRUPA

Rusya'dan dikkat çeken uyarı: NATO ile çatışmaya yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO direkt çatışmaya yol açabilir" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan dikkat çeken uyarı: NATO ile çatışmaya yol açabilir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'ya barış gücü göndermek NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yeni açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın geçen hafta barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesini, Polonya'ya savunma araçlarının verilmesi talebine ilişkin konuştu.

Lavrov, "Ukrayna'ya barış gücü göndermek NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açabilir." dedi.

"MÜZAKERELER ZOR"

Ukrayna ve Rusya arasında devam müzakere görüşmelerine değinen Lavrov, "Ukrayna ile müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

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