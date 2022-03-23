Rusya'dan dikkat çeken uyarı: NATO ile çatışmaya yol açabilir

Spor

Tomas Ujfalusi: "Domenec Torrent'in Galatasaray'a kalite katacağını düşünüyor"

Çekyalı eski futbolcu Tomas Ujfalusi, "Bu sezon Galatasaray için beklenildiği gibi geçmedi. Ancak Galatasaray'ın gelecek sezon toparlanacağını ve şampiyonluk yarışının içinde yer alacağını düşünüyorum. Türkiye'de kaliteli futbolcular var. Portekiz de kendine özel bir kaliteye sahip. Her şey mümkün. Her zaman şanslar eşittir. Türkiye turu geçerse mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.