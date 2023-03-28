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Dünya

Rusya'dan Ermenistan'a tehdit gibi uyarı: Çok ciddi sonuçları olur

Ermenistan'ın Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) bir üyesi olmak için Roma Statüsü’nü kabul etmek için süreç başlatmasına Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Ermenistan'ın bu girişiminin 'ciddi sonuçları olacağını' duyurdu.

08:49 . 28/03/2023 Salı
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Putin

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.


Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.


Bakhmut savaşı son sürat devam ederken Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ukraynalı çocukların Rusya’ya kaçırıldığı iddiaları nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin’i aranan kişi ilan etti.

Bu kararın yankıları sürerken Ermenistan'dan flaş bir hamle geldi.


Ermenistan, Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) bir üyesi olmak için Roma Statüsü’nü kabul etmek için süreç başlatmıştı.


Rusya'dan Ermenistan'ın bu hamlesine sert tepki geldi. Rus resmi Haber ajansı RIA’nın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Ermenistan’ın mahkemenin taraflarından biri olmasının 'kabul edilemeyeceğini' aktardı.


Moskova'dan net mesaj: Çok ciddi sonuçları olur

Bu adımın ikili ilişkiler açısından 'çok ciddi sonuçlarının' olacağı belirtildi.


Rusya ile tarihi müttefiklerinden Ermenistan arasındaki ilişkiler Ukrayna savaşının başlamasından beri zorlu bir döneme girdi.


Ermenistan ise Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarını sona erdirmesini sağlayan ve Rusya’nın arabulucu olduğu anlaşmanın uygulanmasında Rusya’nın yeteri kadar çaba harcamadığını belirtiyor.


Ermenistan’da Yüksek Mahkeme Roma Statüsü’ne onay vermişti; şimdi de parlamentonun anlaşmayı kabul etmesi bekleniyordu.

ICC’nin kararı, gideceği ülkenin Roma Statüsü’nün tarafı olması durumunda Putin’in yurt dışı seyahatlerini zora sokabilir.


Putin’in bu yıl seyahat etmesi beklenen ülkeler arasında Güney Afrika ve Türkiye var.


Türkiye, Roma Statüsü’nün bir tarafı değil.




#Ermenistan
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#UCM
#Rusya
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