Dünya Rusyadan F-35 açıklaması ABD ekonomik çıkarlarını savunanları cezalandırıyor
AMERİKA

Rusya'dan F-35 açıklaması: ABD ekonomik çıkarlarını savunanları cezalandırıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, ABD’nin Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı sonrası F-35 savaş uçakları üzerine aldığı karar hakkında, “ABD, en ufak egemenlik belirtisi gösterenleri ve kendi ekonomik çıkarlarını savunanları cezalandırıyor” dedi.

Haber Merkezi IHA
Alexander Grushko
Alexander Grushko

Rusya’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı sonrası F-35 savaş uçakları üzerine aldığı karar hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Türkiye’nin dahil olduğu F-35 savaş uçakları programı hakkında aldığı kararını eleştiren Grushko, ABD’nin Türkiye’nin kendi egemenliğini sağlaması amacıyla S-400 füze sistemlerini satın almasından dolayı cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi. Grushko, “ABD, en ufak egemenlik belirtisi gösterenleri ve kendi ekonomik çıkarlarını savunanları cezalandırıyor. Sadece bağırırlar ardından emrederler sonunda yaptırım uygularlar. Bu onların dış politikasının küçük bir yolu” ifadelerinde bulundu.
ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi hakkında da konuşan Grushko, “Zaten hâlihazırda 20 yaptırım paketi var. Yeni bir yaptırım paketi hazırlayanlar bunun işe yaramadığını anlamadı. Gündemimiz değişmiyor. Bu uluslararası hukuku zedeleyen, ülkeler arası stratejik ilişkileri zedeleyen ve küresel güvenliği riske sokan hamleler” şeklinde konuştu.

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