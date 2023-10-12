Rusya'dan Filistin çağrısı: BMGK'nin kararının uygulanmasını istiyoruz

Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkiler, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle giderek derinleşiyor. Çin gümrük verilerinden derlenen bilgilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 155 milyar dolara ulaştı.